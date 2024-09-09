Tekirdağ'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 02-08 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına karışan toplam 25 şüpheliye yasal işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 373 adet sentetik ecza hap, 12 gram bonzai, 14 gram esrar, 10 gram eroin, 4 gram skunk, 1 hassas terazi, 12 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet sahte evrak, 3 bin 40 kilo tütün ve 1 milyon 649 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu ele geçirilen malzemelere el konulurken, toplam 25 kişi yakalandı ve 1 kişi tutuklandı. - TEKİRDAĞ