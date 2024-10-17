Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 42 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Tekirdağ'da 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak içki, tütün ve sahtecilik suçlarına yönelik çalışmalarda 42 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda, el yapımı alkollü içkiden sahte banknotlara kadar çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu kaçakçılık ve sahtecilik suçlarına yönelik önemli bulgular elde edildi. Operasyonlarda 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

5607 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalarda; 155 litre el yapımı alkollü içki, 20 adet aroma kiti, 4 litre etil alkol, 1 adet fermantasyon düzeneği, 1 şişe metil alkol, 1 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 164 bin 320 adet dolu makaron, 9 bin 92 adet boş makaron, 167 kilogram tütün, 11 adet sigara doldurma makinesi, 35 adet elektronik sigara, 3 paket gümrük kaçağı sigara, 129 adet gümrük kaçağı parfüm, 103 adet gümrük kaçağı saat ve 4 adet gümrük kaçağı tıraş makinesi ele geçirildi.

Parada sahtecilik ve 6136 sayılı Kanun kapsamında ise bin 900 TL değerinde sahte banknot, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet tabanca mermisi bulundu. 42 kişi hakkında 5607 SKM, 6136 SKM, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ