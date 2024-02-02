Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi. Olayda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce binlerce makaron ve tütün ele geçirilirken, olayda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin 400 adet boş makaron, 20 bin 560 adet dolu makaron, 30 kilogram tütün, 170 adet TAPDK bandrolü, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 230 TL'ye el konuldu.

Olayda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i savcılıktan serbest bırakılırken diğer şahıs ise tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Tutuklama Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title