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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda makaron, kıyılmış tütün ve nargile tütünü ele geçirildi.