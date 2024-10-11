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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, 8 ayrı adrese düzenledikleri operasyonlarda kaçak içki ve parfüm ele geçirerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ve parfüm ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.10.2024 tarihinde Tekirdağ'da 8 ayrı adreste yapılan aramalarda; 155 litre el yapımı alkollü içki, 20 adet aroma kiti, 4 litre etil alkol, 1 adet fermantasyon düzeneği, 1 şişe metil alkol ve 1 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkla bağlantılı olarak 129 adet gümrük kaçağı parfüm, 103 adet gümrük kaçağı saat ve 4 adet gümrük kaçağı tıraş makinesi bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kaçakçılık faaliyetiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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