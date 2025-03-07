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Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak makaron, tütün ve bonzai ele geçirilirken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında il genelinde operasyonlarını sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada bin 240 adet dolu, 30 bin boş makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirilirken, Çerkezköy'de bir evde gerçekleştirilen aramada 3 bin 600 adet dolu, 4 bin boş makaron, 2 adet otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet hava kompresörüne el konuldu. Şarköy ilçesinde iki işyerine yönelik operasyonda ise 10 bin adet dolu makaron ve 500 gram tütün bulundu.

Öte yandan, 3 Mart 2025 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde F.C.'nin üst aramasında 20,20 gram bonzai, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 TL nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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