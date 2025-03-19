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Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün ürünleri ve yasak silahlar ele geçirildi. 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve yasa dışı silahlanmaya karşı mücadeleye devam ediyor.

Tekirdağ'da Şarköy, Ergene ve Kapaklı'da düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün ürünleri ve silah ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şarköy ilçesinde E.G. ve B.G.'nin işletmelerinde yapılan aramada 18 bin 860 adet dolu makaron ve 2 bin 750 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkiinde F.H.'nin aracında yapılan aramada ise 680 bin adet boş makaron bulundu. Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde durdurulan İ.E.'nin aracında yapılan aramada 6 tabanca, 7 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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