Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Sahte Bandrollü Makaron Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce paket kaçak tütün ve sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi'nde bir tütün dükkanına yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. İ.E.Ö. isimli şahsın işlettiği dükkanda, boş makaronları tütün ile doldurup özel olarak yaptırdığı paketlere koyarak satış yaptığı tespit edildi.

Yapılan aramada; 15 bin adet özel kutulara yirmişer olarak paketlenmiş dolu makaron, 10 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 14 bin adet boş sigara kutusu, 5 kilogram kıyılmış tütün, 25 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Şüpheli İ.E.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma yetkilileri, kaçak ürünlerin satışına karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ