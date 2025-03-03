Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün mamulleri ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde Ü.E.'ye ait işletmede yapılan aramada 31 bin 240 adet dolu ve boş makaron ile 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde B.K.'nin evinde gerçekleştirilen aramada da 867 paket kaçak sigara, 1 tabanca, 1 şarjör ve 35 adet fişek bulundu. Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ