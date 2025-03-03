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Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında, kaçak tütün mamulleri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesindeki bir iş yerinde 31 bin 240 adet makaron ve 2 kilogram kıyılmış tütün bulunurken, B.K.'nin evinde ise 867 paket kaçak sigara ile bir tabanca ve mühimmatları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün mamulleri ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde Ü.E.'ye ait işletmede yapılan aramada 31 bin 240 adet dolu ve boş makaron ile 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde B.K.'nin evinde gerçekleştirilen aramada da 867 paket kaçak sigara, 1 tabanca, 1 şarjör ve 35 adet fişek bulundu. Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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