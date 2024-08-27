Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince 26 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, bagaj kısmı ve arka koltukta koliler içerisinde saklanmış 70 kilogram bandrolsüz açık tütün ve 14 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu.

Kaçak tütün ve makaronlar, jandarma tarafından el konulurken, M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ