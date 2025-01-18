Tekirdağ'da Kaçak Tütün Ürünlerine Operasyon: 2 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok miktarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde A.B.'nin işletmesinde yapılan aramada 2 bin 400 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 12 kilogram açık tütün ve 55 adet bandrolü bozulmuş puro ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ