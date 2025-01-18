Tekirdağ'da Kaçak Tütün Ürünlerine Operasyon: 2 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak tütün ürünleri ele geçirdi. A.B.'nin işletmesinde yapılan aramada 12 kilogram açık tütün ve 55 adet bandrolü bozulmuş puro da bulundu.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok miktarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde A.B.'nin işletmesinde yapılan aramada 2 bin 400 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 12 kilogram açık tütün ve 55 adet bandrolü bozulmuş puro ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa