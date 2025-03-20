Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Makaron Dolum Makinesi ve Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Makaron Dolum Makinesi ve Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 25 bin 760 adet makaron, 11 kilogram tütün ve bir makaron dolum makinesi ele geçirdi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak tütün ürünleri ve makaron dolum makinesi ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından Çerkezköy ilçesinde belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet otomatik makaron dolum makinesi, 25 bin 760 adet boş ve dolu makaron, 11 kilogram tütün ve 160 adet mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title