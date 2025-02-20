Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu
Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik baskınlarda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon 461 bin TL olan malzemelerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda binlerce malzeme ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde A.T. ve M.A.'nın bulunduğu depoya yapılan baskında 790 bin adet boş makaron, 28 bin 880 adet tütün dolu makaron ve bin 229 kilogram tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon 461 bin TL malzeme ele geçirilmiş oldu.

Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü ve Hürriyet mahallelerinde H.Y. ve O.Ç.'ye ait işletmelerde gerçekleştirilen aramalarda ise 20 bin 750 adet dolu-boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 450 adet kesilmiş bandrol, 6 adet elektronik sigara likiti ve 4 adet sigara sarma aparatı bulundu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın sosyal medya hamlesiyle XRP yükselişe hazırlanıyor
img

TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler
img

Kayınpeder ile gelinin sevişme sahnesini RTÜK affetmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
'2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak'

"2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak"
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.