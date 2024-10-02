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Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 67 Bin Makaron ve 100 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 67 Bin Makaron ve 100 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 67 bin 800 makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün ve 9 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 67 bin 800 makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün ve 9 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını deşifre etmeye yönelik olarak Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak ürün ele geçirdi.

1 Ekim 2024 tarihinde yapılan operasyonda, bir ikamette yapılan aramada 67 bin 800 adet dolu ve boş makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün ve 9 kilogram nargile tütünü bulundu.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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