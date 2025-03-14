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Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi. Operasyonda 100 bin 200 makaron ve diğer malzemeler bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kapaklı ilçesinde bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında, Kapaklı ilçesinde M.F. isimli şahsın işlettiği dükkanda ve imalathane olarak kullandığı depoda arama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 100 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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