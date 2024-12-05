Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 108 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 108 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 108 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlemler başlatıldı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ