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Tekirdağ'da Kaçak Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Mamulleri Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasalara aykırı tütün mamulleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bir araçta 11 bin 820 adet dolu makaron buldu ve adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen denetimde tütün mamulleriyle ilgili yasalara aykırı ürünler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hayrabolu'nun Lahana Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontroller sırasında F.Ö. isimli bir şahsın aracında 11 bin 820 adet dolu makaron bulundu. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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