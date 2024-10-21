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Tekirdağ'da Kaçak Silah ve Alkol Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak Silah ve Alkol Operasyonu
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Tekirdağ'da JASAT ve istihbarat ekiplerinin ortak operasyonunda, bir kişinin ev ve iş yerinde çok sayıda kaçak silah, mühimmat ve gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 adet 9 mm tabanca ve 76 litre gümrük kaçağı alkol bulundu.

Tekirdağ'da JASAT ve istihbarat ekiplerinin ortak operasyonunda, Çorlu'da bir kişinin ev ve iş yerinde çok sayıda kaçak silah, mühimmat ve gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ve istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyon sonucunda, Çorlu İlçesi'nde K.Ş. isimli şahsın ev ve iş yerinde büyük miktarda kaçak silah ve alkol ele geçirildi. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan titiz aramalarda jandarma, adeta elini nereye attıysa yasa dışı silah ve mühimmat buldu.

Adeta cephanelik çıktı

Operasyon kapsamında, K.Ş.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet 9 mm çapında tabanca, 4 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 6.35 mm çapında tabanca, 6 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 104 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet tabanca üst kapağı, 12 farklı boyutta tabanca şarjörü, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 kutu tabanca yedek parçası ele geçirildi. Ayrıca, 76 litre el yapımı ve gümrük kaçağı alkol de operasyon sırasında bulundu.

Jandarma ekipleri, ev ve iş yerinin her köşesini detaylı bir şekilde arayarak şüphelinin yasa dışı faaliyetlerini deşifre etti. Şüpheli şahsın uzun süredir kaçak silah ticareti yaptığına dair istihbarat bilgileri doğrultusunda hareket eden ekipler, adli işlemler için harekete geçti.

Şüpheli K.Ş. hakkında başlatılan adli süreç devam ederken, JASAT ve istihbarat ekiplerinin ortak operasyonu Çorlu'da dikkatleri üzerine çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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