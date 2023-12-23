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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: Tütün ve Sigara Malzemeleri Ele Geçirildi

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Tekirdağ polisi kaçak sigaraya yönelik yaptığı operasyonda tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünleri bulundu.

Tekirdağ polisi kaçak sigaraya yönelik yaptığı operasyonda tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonlarda 519 paket gümrük kaçağı sigara, 150 kilo açık kıyılmış tütün, 37 bin 400 boş makaron, 173 bin 750 adet satışa hazır dolu makaron, 10 kilo nargile tütünü, 43 adet elektronik sigara, 52 adet elektronik sigara likiti, 85 adet kesilmiş halde TAPDK bandrolü, 200 adet sigara sarma kağıdı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Olaylarda 22 şahsa idari işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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