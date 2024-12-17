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Tekirdağ'da Kaçak Makaron Operasyonu: 235 Bin 140 Adet Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Makaron Operasyonu: 235 Bin 140 Adet Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da polis ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 235 bin 140 adet kaçak makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirerek çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakaladı.

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 235 bin 140 adet kaçak makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 9 Aralık 2024 - 16 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 220 bin 140 dolu makaron, 15 bin boş makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olaylda şahısla adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de polis tarafından yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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