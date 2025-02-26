Tekirdağ'da Kaçak Makaron Operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara'nın Camiatik Mahallesi'nde H.T. ve M.U.'ya ait iş yerlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda H.T.'nin iş yerinde 16 bin 800 adet dolu makaron ve 2 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, M.U.'nun iş yerinde ise 7 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ