Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin Kapaklı ilçesinde bir bağ evine düzenlediği operasyonda ahırda kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde suç ve suçluya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde O.H. isimli şahsı, bağ evi ve ahır olarak kullandığı bahçesinde kazı yaparken suç üstü yakaladı. Alanda ve ahırdaki aramalarda; 1 adet merdiven, 1 adet kürek, 3 adet kazma ve 1 adet testere ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ