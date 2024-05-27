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Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, bir bağ evinde kaçak kazı yapan bir kişiyi suç üstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin Kapaklı ilçesinde bir bağ evine düzenlediği operasyonda ahırda kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde suç ve suçluya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde O.H. isimli şahsı, bağ evi ve ahır olarak kullandığı bahçesinde kazı yaparken suç üstü yakaladı. Alanda ve ahırdaki aramalarda; 1 adet merdiven, 1 adet kürek, 3 adet kazma ve 1 adet testere ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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