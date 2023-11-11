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Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakçeşme Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde ekskavatör yardımıyla kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bölgede ekskavatör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakçeşme Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde ekskavatör yardımıyla kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bölgede ekskavatör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Tekirdağ Suç Jandarma 3. Sayfa Haberler

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