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Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli aletler ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı. Ekipler, ayçiçeği tarlası içerisinde tarihi eser arayan şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda 1 jeneratör, 2 elektrikli hilti ve 2 kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö., M.C., O.K. ve Ş.D. isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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