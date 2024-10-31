Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda kaçak içki ve tütün ürünleri ele geçirildi, 3 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Türkiye genelinde yürütülen kaçak ve sahte alkollü içki uygulaması çerçevesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene Ulaş Mahallesi'nde H.D.'nin ikametinde 105 litre el yapımı rakı ve rakı yapımında kullanılan bir kaynatma kazanı ele geçirdi. Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde C.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada da, 14 litre alkol ve içki yapımına ilişkin muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde M.K.Ö.'ye ait bir dükkanda yapılan aramada ise 4 bin 20 adet tütünle doldurulmuş makaron, 7 bandrolsüz puro ve 5 kilogram açık tütün ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ