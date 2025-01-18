Tekirdağ'da Kaçak İçki Üretiminde Malzemeler Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Ergene ilçesinde düzenlediği operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan 26 litre içki ve çeşitli malzemeleri ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Ö.G.'nin ikametinde yapılan aramada, 26 litre sahte içki ve çeşitli boş su bidonları bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa