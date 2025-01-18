Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar

Tekirdağ'da Kaçak İçki Üretiminde Malzemeler Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak İçki Üretiminde Malzemeler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Ergene ilçesinde düzenlediği operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan 26 litre içki ve çeşitli malzemeleri ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Ö.G.'nin ikametinde yapılan aramada, 26 litre sahte içki ve çeşitli boş su bidonları bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı!
img

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
img

Ayağının tozuyla işe koyuldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.