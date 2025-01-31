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Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 1375 Litre Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 1375 Litre Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da yapılan operasyonda 1375 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan içkilere el konuldu.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1375 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kapaklı ilçesinde ikamet eden S.Ö. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1100 litre el yapımı şarap, 275 litre el yapımı rakı, 1 adet bakır kaynatma kazanı ve 1 adet plastik kaynatma düzeneği ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olarak belirlenen kaçak içkilere el konuldu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimi ve satışına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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