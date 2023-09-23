Tekirdağ'da kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüste çocuklar arasında sigara içilmesi şoke etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir minibüste 28 kaçak göçmen yakalanırken, adeta balık istifi yapar gibi göçmen yüklenen araçta çocuk ve bebeklerin ortasında sigara içilmesi şoke etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerin çalışmalarında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ Malkara Çevreyolu üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Minibüste yapılan aramalarda, Suriye uyruklu oldukları tespit edilen 5'i kadın, 12 çocuk olmak üzere toplamda 28 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Çocukların olduğu kapalı alanda sigara içerken görüntülendi

Çocukların ve bebeklerin de olduğu adeta balık istifi yapar gibi göçmen yüklenen araçta bir göçmenin sigara içmesi dikkatlerden kaçmadı. 12 çocuk ve bebeğe rağmen kapalı alanda çevresindeki kimseye aldırış etmeden sigaranın içilmesi bu kadarına da pes dedirtti.

28 göçmen İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili aracın sürücüsü F.M. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ