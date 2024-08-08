Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonunda 22 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonunda 22 kaçak göçmen ve ve 3 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene'de düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 22 yabancı uyruklu şahıs ve 3 organizatör yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 5 araç ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince icra edilen uygulamalarda, yakalanan 2 organizatör ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ