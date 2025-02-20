Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği yol kontrol uygulamasında 3 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen yol kontrol uygulamasında 3 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Malkara ilçesi Ahievran Mahallesi'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, bir araç içerisinde 3 göçmen ve 1 organizatör olduğu tespit edildi. Organizatör gözaltına alınırken yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sınırda uçan ABD İHA'ları halkı panikletti, başkandan açıklama geldi
img

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
img

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Polis operasyonlarına misilleme yapan çete evleri basıp 20 kişiyi öldürdü

Evleri basan çete 20 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.