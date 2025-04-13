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Tekirdağ'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 34 Alet Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 34 Alet Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyon sonucunda, kayıt dışı 34 cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince bir işyeri ve araçta yapılan aramada 34 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Çerkezköy ilçesinde bir işyeri ile bir araca yönelik operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda toplam 34 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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