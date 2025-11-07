Haberler

Tekirdağ'da Kaçak Alkol Operasyonunda 45 Litre Ele Geçirildi

Güncelleme:
Tekirdağ'da yapılan üç ayrı operasyonda toplamda 45 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheliler hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda 45 litreye yakın kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik üç ayrı çalışma yapıldı. M.Y. isimli şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 5 litre el yapımı alkollü içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. M.A. ve İ.T. isimli şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve bir depoda yapılan aramalarda 21 litre etil alkol bulundu. M.Ö. isimli şahsın üzerinde ve iki ayrı ikametinde yapılan aramalarda 9,25 litre yapma votka, 10,30 litre rakı ve 1 adet anason kiti ele geçirildi.

Toplamda 45 litreye yakın kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonlarda, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
