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Tekirdağ'da Kaçak Alkol Operasyonu: 25 Litre Rakı Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Alkol Operasyonu: 25 Litre Rakı Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çorlu'da bir iş yerinde yapılan operasyonda toplam 25 litre kaçak rakı ve diğer alkollü içecekleri ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 07 Aralık 2024 tarihinde Çorlu Hatip Mahallesi'nde E.G. isimli şahsın iş yerinde kaçak alkol bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan arama sonucunda, 25 litre kaçak rakı, 2 litre etil alkol, 2 adet viski, 4 adet rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 75 adet satışta kullanılmak üzere muhafaza edilmiş boş şişe ve 8 adet muhtelif markalarda boş alkol şişesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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