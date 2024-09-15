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Tekirdağ'da Jandarmanın Operasyonlarında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. İki ayrı operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği iki ayrı operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olaylarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, M.D. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada bir adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, bir adet tabanca şarjörü ve 52 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde K.G. isimli şahsın aracında bir adet tabanca, bir adet şarjör ve dokuz adet fişek bulundu. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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