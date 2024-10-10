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Tekirdağ'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

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Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, durdurulan ticari takside 220 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak gerçekleştirilen gece operasyonunda, çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 59 plaka sayılı bir ticari taksiyi durduran jandarma güçleri, hareketlerinden şüphelendikleri yolcu T.A. (59) adlı kişinin üstünü aradı. Aramada; 220 adet sentetik hap ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüpheli şahıs hakkında, 'TCK M.188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' gerekçesiyle adli işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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