Tekirdağ'da Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ'da Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik üç ayrı operasyon gerçekleştirilerek tabanca, fişek, muşta ve bıçak ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda tabanca, fişek, muşta ve bıçak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik çalışmalarda Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Hayrabolu ilçesi Kurtdere Mahallesi'nde E.D. isimli şahsın üst aramasında 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.Y.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da 1 tabanca, 1 şarjör ve 53 adet fişek bulundu. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde F.S. isimli şahsın üst aramasında ise 1 muşta, 1 bıçak ve 22 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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