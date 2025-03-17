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Tekirdağ'da Jandarmadan Operasyon: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarmadan Operasyon: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen jandarma operasyonlarında ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu Yenice Mahallesi'nde U.V. ve E.E.'nin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan operasyonda 3 adet av tüfeği, 8 adet fişek, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet kenevir öğütme aparatı, 1 adet sarma kağıdı ve 4 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde ise M.F. ve M.M.'nin işlettiği iş yerlerinde yapılan aramada 100 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet kompresör bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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