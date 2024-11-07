Tekirdağ'da Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda N.Ş. isimli şahsın evinde 240 litre şarap, 20 litre el yapımı rakı, 4 litre gümrük kaçağı viski, çeşitli miktarlarda kanyak, votka ve rakı gibi alkollü içecekler ile alkol ölçer ve üzüm sıkma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli ile ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ