Tekirdağ'da Jandarma trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Muratlı ilçesinde denetim yaptı. Ekipler denetimlerde 440 araç ve sürücüsü kontrol ederken, uygulamaların sonunda 21 araç sürücüsüne kusur sebebiyle 89 bin lira para cezası kesildi. 9 araç trafikten men edilirken, 4 sürücüde trafikte araç kullanmaktan men edildi.
Tekirdağ'da Jandarma trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Muratlı ilçesinde denetim yaptı.
Ekipler denetimlerde 440 araç ve sürücüsü kontrol ederken, uygulamaların sonunda 21 araç sürücüsüne kusur sebebiyle 89 bin lira para cezası kesildi. 9 araç trafikten men edilirken, 4 sürücüde trafikte araç kullanmaktan men edildi. - TEKİRDAĞ