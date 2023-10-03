Tekirdağ'da Jandarma Tarafından Kuban Esrar Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmadan kaçarken attığı poşetten kubar esrar çıktı. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmadan kaçarken attığı poşetten kubar esrar çıktı.
Ergene Ulaş Mahallesinde icra edilen yol önleyici kolluk devriyesi esnada şüphe üzerine durdurulmak istenen Ç.B. isimli şahıs elinde poşetle koşarak kaçtı. Kısa sürede harekete geçen jandarma şahsı yakaladı. Şüphelinin kaçarken yol kenarına attığı poşet içerisinde 239 gram kubar esrar maddesi ile ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa