Tekirdağ'da Jandarma Tarafından 11 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmadan kaçan araçtan 11 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç, jandarma ekiplerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta 9 Suriye, 1 Filistin, 1 Lübnan uyruklu göçmen ve 1 Türkiye uyruklu organizatör yakalandı. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ