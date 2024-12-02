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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Kaçak İçecekler Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Kaçak İçecekler Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında uyuşturucu maddeler, kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi. Çeşitli adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde bulundu.

Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler, kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 29-30 Kasım tarihlerinde Çorlu, Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Çorlu gişeler mevkiinde S.Ş.'nin kullandığı araçta yapılan aramada 89,6 litre kaçak viski ele geçirildi.

Çorlu Yenice Mahallesi'nde Ö.Ç., Ş.E. ve E.A.'nın üzerinde yapılan aramada da 2 gram kokain, 6 gram esrar, 1 tabanca, 1 şarjör, 5 adet fişek, 2 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ergene'nin Misinli Mahallesi'nde E.D.'nin ikametinde yapılan aramada ise piyasa değeri 373 bin 100 TL olan 10 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 61 bin 800 adet boş makaron, 1 sigara sarma makinesi, 2 kompresör ve 52 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde de M.Y. ve B.Ö.'nün üzerinde 20 gram bonzai bulunurken, Çorlu Önerler Mahallesi'nde E.A. isimli şahsın üst aramasında 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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