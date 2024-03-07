Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Tabancalar Ele Geçirildi

Güncelleme:

Tekirdağ il genelinde yapılan jandarma operasyonlarında birçok tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ il genelinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın üst aramasında, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı? Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında? Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title