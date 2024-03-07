Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Tabancalar Ele Geçirildi

Tekirdağ il genelinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın üst aramasında, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ