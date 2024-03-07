Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Tabancalar Ele Geçirildi
Tekirdağ il genelinde yapılan jandarma operasyonlarında birçok tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Tekirdağ il genelinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi.
Ergene Velimeşe Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın üst aramasında, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.
Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.
Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ