Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Aranan 24 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 24 şüpheli tutuklandı. 17-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplamda 90 aranan şahıs yakalandı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda aranan 24 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca 17-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 90 aranan şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından aranan şahıslardan 24'ü tutuklandı. - TEKİRDAĞ