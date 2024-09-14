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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 74 Aranan Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 5-11 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 74 aranan şahsı yakaladı, bunlardan 21'i tutuklandı. Operasyonlar, suçluların yakalanması için titizlikle devam ediyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 5-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 74 aranan şahsı yakaladı ve bunlardan 21'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Eylül 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 74 aranan şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla tamamlandı. Yakalanan kişiler arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslar bulunurken, tutuklananlar adli mercilere sevk edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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