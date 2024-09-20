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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, bir kişinin ikametine yapılan baskında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve suç eşyaları ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu Süleymanpaşa İlçesi Altınova ve Çiftlikönü Mahallelerinde yapılan operasyonda S.A. isimli şahsın ikamet adreslerinde çeşitli silahlar, uyuşturucu madde ve suç eşyaları ele geçirildi. Yapılan aramalarda bir kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından 18 Eylül 2024 günü gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 29 adet fişek, 18 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 25 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet kama, 218 gram kubar esrar, 42 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet kelepçe, 6 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 755 TL para ele geçirildi.

Şüpheli S.A. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

HLD-

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Jandarma Tekirdağ 3-sayfa

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