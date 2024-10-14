Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Ekim'de Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu bölgelerinde yapılan operasyonlar sonucu çeşitli miktarlarda bonzai maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde N.O. isimli şahsın üzerinde 12 gram, O.O. isimli şahsın üzerinde 8 gram ve M.C.N. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai ele geçirildi. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise B.B. isimli şahsın üzerinde 12 gram bonzai bulunurken Çorlu Sarılar Yolu üzerinde S.K. isimli şahsın aracında 3 gram bonzai tespit edildi. Olaylarla ilgili adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ