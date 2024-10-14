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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonlarında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonlarında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda silah, fişek, tütün ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çeşitli ilçelerde yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen farklı operasyonlarda silah, fişek, tütün ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Farklı tarihlerde Çorlu, Kapaklı, Malkara, Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Çorlu Sarılar mevkiinde M.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 32 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise Y.Y. isimli şahsın üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet fişek bulundu.

Malkara Camiatik Mahallesi'nde S.F. isimli şahsın işletmesinde yapılan aramada 20 bin 340 adet dolu makaron ve 5 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde R.D. isimli şahsın üzerinde 3 gram esrar ele geçirildi.

Son olarak, Ergene Velimeşe Mahallesi'nde D.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların üzerinde 2 gram çikolata esrar ve 2 adet payp ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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