Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 gram esrar, 3 adet sentetik hap, 1 tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Kasım 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesinde S.G. isimli şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Aramada 3 gram esrar ve 3 adet sentetik hap ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde ise 2 Aralık 2024 tarihinde yapılan bir başka çalışmada, B.F.K. isimli şahsın üzerinde bir tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekipler tarafından her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ