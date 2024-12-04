Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda esrar, sentetik hap, tabanca ve mermi ele geçirdi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 gram esrar, 3 adet sentetik hap, 1 tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Kasım 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesinde S.G. isimli şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Aramada 3 gram esrar ve 3 adet sentetik hap ele geçirildi.
Hayrabolu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde ise 2 Aralık 2024 tarihinde yapılan bir başka çalışmada, B.F.K. isimli şahsın üzerinde bir tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ekipler tarafından her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ