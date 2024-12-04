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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda esrar, sentetik hap, tabanca ve mermi ele geçirdi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 gram esrar, 3 adet sentetik hap, 1 tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Kasım 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesinde S.G. isimli şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Aramada 3 gram esrar ve 3 adet sentetik hap ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde ise 2 Aralık 2024 tarihinde yapılan bir başka çalışmada, B.F.K. isimli şahsın üzerinde bir tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekipler tarafından her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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