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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Uyuşturucu ve Bıçak Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Uyuşturucu ve Bıçak Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve bıçaklar ele geçirildi. Farklı şahısların üst aramalarında esrar, eroin, bonzai gibi maddeler bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde İ.A. isimli şahsın üst aramasında 43 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirdi. Aynı gün T.Ö. ve S.M. isimli şahısların üst aramasında 40 gram eroin ve iki cep telefonu bulundu.

Yine Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde U.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada beş bıçak tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Süleymanpaşa Kayı Mahallesi'nde ise C.F. ve B.B. isimli şahısların üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda 60 gram bonzai, iki gram metamfetamin, bir uyuşturucu kullanma aparatı ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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